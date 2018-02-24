В районе Гольяново в ВАО в течение 2018 года отремонтируют 29 многоквартирных домов по программе капитального ремонта.

Сейчас в Москве реализуется самая масштабная программа капитального ремонта в стране. В рамках проекта в 27 749 домах общей площадью 244,5 миллиона квадратных метров отремонтируют инженерные системы, подвалы, крыши, фундаменты, мусоропроводы, а также заменят лифты.

Ранее The Village рассказывал, сколько стоит ремонт с нуля в однушке и как правильно сделать ремонт в ванной.

Источник: Агентство «Москва»