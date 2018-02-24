Два фильма российских режиссеров получили призы на Берлинском кинофестивале.

Фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов», рассказывающий о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в ноябре 1971 года, получил приз независимого жюри газеты Berliner Morgenpost.

Призом зрительских симпатий программы Panorama наградили также картину Тимура Бекмамбетова «Профиль». В основе сюжета — история о британской журналистке, которая под прикрытием внедряется в систему пропаганды террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Победителей основного конкурса, в нем участвуют 19 картин, объявят сегодня вечером.

Источник: Сайт Berlinale