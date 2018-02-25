Сборная России завоевала золото хоккейного турнира зимней Олимпиады в Пхёнчхане.

В финальном матче россияне выиграли у команды Германии со счетом 4:3. Решающую шайбу в овертайме забросил Кирилл Капризов.

Российские хоккеисты играли в финале Олимпиады впервые за 20 лет, а золото выиграли впервые за 26 лет — в 1992 году на Играх в Альбервилле победила объединенная команда бывших республик СССР.

Хоккеисты принесли олимпийской сборной России второе золото Игр в Пхенчхане. Всего россияне завоевли 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых. В неофициальном командном зачете российская сборная заняла 13-е место.

Источник: Медуза