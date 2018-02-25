МОК запретил россиянам пройти под национальным флагом на закрытии Олимпиады
Международный олимпийский комитет оставил в силе отстранение Олимпийского комитета России от участия в зимних Играх в Пхёнчхане.
Сборной России запретили пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады 25 февраля.
Причиной стали два случая нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами на Олимпиаде — керлингистом Александром Крушельницкими и бобслеисткой Надеждой Сергеевой.
Федерация бобслея России подтвердила обнаружение запрещенного препарата в пробе российской спортсменки Надежды Сергеевой.
Спортивный арбитражный суд признал недействительными результаты российского керлингиста Александра Крушельницкого и лишил спортсмена и его супругу Анастасию Брызгалову бронзовой медали в дабл-миксте.
Источник: Международный олимпийский комитет
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