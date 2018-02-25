Международный олимпийский комитет оставил в силе отстранение Олимпийского комитета России от участия в зимних Играх в Пхёнчхане.

Сборной России запретили пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады 25 февраля.

Причиной стали два случая нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами на Олимпиаде — керлингистом Александром Крушельницкими и бобслеисткой Надеждой Сергеевой.

Федерация бобслея России подтвердила обнаружение запрещенного препарата в пробе российской спортсменки Надежды Сергеевой.

Спортивный арбитражный суд признал недействительными результаты российского керлингиста Александра Крушельницкого и лишил спортсмена и его супругу Анастасию Брызгалову бронзовой медали в дабл-миксте.

Источник: Международный олимпийский комитет