В воскресенье, 25 февраля, в Москве проходит марш в память об убитом в 2015 году политике Борисе Немцове.

Акция началась в 13:00 на Страстном бульваре. Марш согласован с властями города.

Участники марша развернули флаги партии ПАРНАС, движения «Солидарность», российские триколоры и плакаты. Большинство плакатов посвящено оппозиционным темам.

Демонстранты пройдут от Пушкинской площади по Страстному бульвару до проспекта Сахарова. Затем участники возложат цветы на место убийства Немцова на Большом Каменном мосту.

Окончание акции запланировано на 16:00 по Москве. Предполагается, что в марше примут участие до 30 тысяч человек.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о решении установить мемориальную доску Борису Немцову. Ее разместят на доме № 3 по Малой Ордынке, где жил политик.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. Киллер произвел в сторону политика несколько выстрелов, четыре из которых попали в цель. Пистолет, из которого стреляли в оппозиционера, нашли в Москве-реке.

По делу арестовали пятерых выходцев из Чечни — Заура Дадаева, Анзора и Шагита Губашевых, Хамзата Бахаева и Тамерлана Эскерханова. Всем им предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору или по найму. Заказчиком убийства Немцова СКР называет бывшего бойца батальона «Север» Руслана Мухудинова, который скрывается. Обвинение Мухудинову предъявлено заочно.

Источник: Настоящее Время, РБК