В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова вышли около 4,5 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

По словам главы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова, акция прошла без нарушений. Охрану порядка обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.

Марш завершился в 15:00.

Ранее сообщалось, что 25 февраля в Москве пройдет марш в память об убитом в 2015 году политике Борисе Немцове. Предполагалось, что в марше примут участие до 30 тысяч человек.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о решении установить мемориальную доску Борису Немцову. Ее разместят на доме № 3 по Малой Ордынке, где жил политик.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. Киллер произвел в сторону политика несколько выстрелов, четыре из которых попали в цель. Пистолет, из которого стреляли в оппозиционера, нашли в Москве-реке.

Источник: РБК