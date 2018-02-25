В феврале в столице открыли четыре мемориальные доски героям Советского Союза.

На доме 18 на Спиридоновке установили мемориальную доску Виктору Куликову. Он был маршалом Советского Союза, главнокомандующим Объединенными вооруженными силами государств — участников Варшавского договора. С января 1977 по январь 1989 года Куликов занимал пост первого заместителя министра обороны СССР.

Мемориальную доску маршалу СССР Василию Петрову открыли на Мосфильмовской улице, на доме 11, корпусе 2. С 1980 по 1985 год он был главнокомандующим Сухопутными войсками.

В Гранатном переулке, на доме 10, строении 1 появилась мемориальная доска Сергею Соколову — первому маршалу Советского Союза. В 1984–1987 годах он занимал пост министра обороны СССР.

Мемориальную доску Александру Карушину открыли на улице Академика Бочвара, на доме 2. Он совершил больше 120 боевых вылетов.

Узнать, где установлены мемориальные доски, можно на портале открытых данных.

С 2011 года в Москве установлены мемориальные доски более чем 30 героям СССР.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы