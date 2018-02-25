25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане прошла церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр. Следующая зимняя Олимпиада состоится в 2022 году в Пекине.

Российской сборной на церемонии закрытия не разрешили пройти по стадиону под национальным флагом.

Florian Choblet / Reuters / Scanpix / LETA

Всего на Играх разыграли 102 комплекта медалей. Лидером в неофициальном медальном зачете Олимпиады в Пхенчхане стала сборная Норвегии. Россия заняла 13-е место в общекомандном зачете.

Ранее Международный олимпийский комитет оставил в силе отстранение Олимпийского комитета России от участия в зимних Играх в Пхёнчхане. Причиной стали два случая нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами на Олимпиаде.

Источник: Матч ТВ