С 14 июня по 15 июля государственный исторический музей будет работать без выходных.

Главное здание музея, а также Музей Отечественной войны 1812 года будут открыты с 10:00 до 21:00, а Покровский собор — с 10:00 до 18:00.

Обладатели паспорта болельщика чемпионата мира по футболу смогут купить билет в музей с 30 % скидкой. Для них также организуют бесплатные обзорные экскурсии по экспозиции Исторического музея, по Красной площади и территории Покровского собора. Они будут проходить на русском, английском, французском, немецком, испанском, эстонском и китайском языках.

В Москве получить паспорт болельщика можно во флагманском центре «Мои документы» по адресу: Пресненская набережная, дом 2, а также в центре выдачи по адресу: Хамовнический Вал, дом 34. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также бланк заказа билета или сам билет на матч.

Паспорт болельщика дает пропуск на стадионы, а также право на бесплатный проезд на дополнительных поездах между городами — организаторами ЧМ.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы