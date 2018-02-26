В Москве выставили на аукцион помещения в доходном доме с панно «Мы строим коммунизм», расположенном неподалеку от станции метро «Добрынинская» по адресу улица Большая Полянка, 60/2.

Публикация от Stepan Chizhov (@stepanchizhov) Авг 10, 2017 в 11:20 PDT

Это шестиэтажное здание построено из кирпича. В начале XX века в нем находился один из первых в столице кинотеатров.

На торги выставили помещения первого, второго, третьего, пятого и шестого этажей и подвала. Общая площадь лота превышает 2,3 тысячи квадратных метров. Торги начнутся со 156,5 миллиона рублей. Подать заявку на участие в аукционе можно до 22 марта. Сами торги проведут 28 марта.

В условиях указано, что инвестор обязуется отремонтировать здание и построить к нему парковку. Пока эти обязательства не будут выполнены, дом останется в залоге у города.

Источник: департамент Москвы по конкурентной политике