Роскомнадзор открыл доступ к сайту Алексея Навального, так как 24 февраля политик удалил из блога страницы с расследованием про вице-премьера Сергея Приходько и бизнесмена Олега Дерипаску.

Сам Навальный ранее заявил, что расследование уже достаточно распространено и его можно посмотреть на YouTube, а потому держать его на сайте нет нужды.

15 февраля Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального из-за его расследования о совместном отдыхе на яхте бизнесмена Олега Дерипаски, вице-премьера Сергея Приходько и сотрудницы эскорт-агентства Насти Рыбки. При этом ведомство решило не ограничивать доступ к YouTube, отказавшемуся удалять ролик оппозиционера.

Источник: официальный сайт Алексея Навального