К 2020 году на территории олимпийского комплекса «Лужники» построят теннисный клуб.

Помимо него, в «Лужниках» также появится комплекс «Кристалл» для любителей хоккея и фигурного катания, центр водных видов спорта с несколькими бассейнами и аквапарком и один из крупнейших в мире центров художественной гимнастики с волнообразной крышей, символизирующей гимнастическую ленту.

 Ранее The Village показывал, как «Лужники» выглядят после реконструкции.

Источник: официальный сайт мэра Москвы