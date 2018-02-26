В «Лужниках» построят теннисный клуб
К 2020 году на территории олимпийского комплекса «Лужники» построят теннисный клуб.
Помимо него, в «Лужниках» также появится комплекс «Кристалл» для любителей хоккея и фигурного катания, центр водных видов спорта с несколькими бассейнами и аквапарком и один из крупнейших в мире центров художественной гимнастики с волнообразной крышей, символизирующей гимнастическую ленту.
Ранее The Village показывал, как «Лужники» выглядят после реконструкции.
Источник: официальный сайт мэра Москвы
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