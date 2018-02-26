К 2020 году на территории олимпийского комплекса «Лужники» построят теннисный клуб.

Продолжаем масштабную реконструкцию СК #Лужники. Получено разрешение на строительство теннисного клуба, где смогут заниматься и профессионалы, и любители. Кроме кортов там будут бассейн, детский клуб, тренажерный и бильярдный залы. Предполагаем завершить работы в 2020-м году. pic.twitter.com/LyL4bK5Xhv — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 24 февраля 2018 г.

Помимо него, в «Лужниках» также появится комплекс «Кристалл» для любителей хоккея и фигурного катания, центр водных видов спорта с несколькими бассейнами и аквапарком и один из крупнейших в мире центров художественной гимнастики с волнообразной крышей, символизирующей гимнастическую ленту.

Ранее The Village показывал, как «Лужники» выглядят после реконструкции.

Источник: официальный сайт мэра Москвы