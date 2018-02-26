График движения ряда столичных электричек Ленинградского направления изменится со 2 марта. На маршрутах пригородных поездов № 6320, 6322 и 6606 появятся дополнительные остановки, поэтому в расписание их прибытия на некоторые промежуточные станции внесут поправки.

Поезд Москва — Крюково (№ 6320) будет совершать остановки на станциях Левобережная, Новоподрезково и Малино. Маршрут поезда Москва — Крюково (№ 6322) также включит в себя остановку на платформе Малино, а на маршруте Москва — Конаково (№ 6606) появятся остановки на платформах Фирсановская и Малино.

С подробной информацией об изменениях можно ознакомиться на стендах станций, сайте РЖД и в мобильном приложении «Пригородный билет».

Источник: сайт мэра Москвы