В Московском регионе продлили «оранжевый» уровень погодной опасности на вторник, 27 февраля.

По прогнозу синоптиков, завтра днем температура воздуха в столице составит минус 14–16 градусов, а ночью морозы могут достигнуть минус 24 градусов. Таким образом, вторник может стать самым холодным днем с начала зимы.

Предупреждение об опасной погоде будет действовать на всей территории Центрального федерального округа.

«Оранжевый» является четвертым из пяти уровней опасности и означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя от обморожения при прогулках и работе на улице в минусовые температуры.

Источник: Гидрометцентр России