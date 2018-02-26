Команда Алексея Навального опубликовала рекламный ролик к предстоящим выборам президента России.

В нем избирателям предлагают супернабор для закручивания гаек, фирменную болгарку «с бесплатной посадкой», спортивный видеокурс «100 и один способ вставания с колен» и коллекцию обещаний на ближайшие шесть лет.

Также в ролике «самые непредсказуемые выборы Путина» называют лучшим предложением на рынке «со времен легендарных циркониевых браслетов».

В декабре Центризбирком отказался зарегистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты, сославшись на непогашенную судимость по тяжкой статье. Навальный посчитал отказ неконституционным и пообещал призвать сторонников бойкотировать выборы. 28 января по всей России прошли акции организованной политиком забастовки избирателей.