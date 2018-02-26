Компания «Аэрофлот» изменила допустимые размеры багажа, который можно проносить в салон самолета.

Перевозчик увеличил возможную высоту ручной клади с 20 до 25 сантиметров. Остальные параметры остались прежними: сумки и чемоданы не должны превышать 55 сантиметров в длину и 40 сантиметров в ширину.

Рамки для определения размера ручной клади авиакомпания установила в середине февраля, отменив правило о сумме трех измерений. Такое решение «Аэрофлота» вызвало недовольство пассажиров.

Источник: «Медуза»