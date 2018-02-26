Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Метания «Аэрофлота»

«Аэрофлот» увеличил допустимые размеры ручной клади после жалоб пассажиров. Теперь в салон самолета можно проносить сумки и чемоданы высотой до 25 сантиметров. Остальные параметры остались прежними: багаж не должен превышать 55 сантиметров в длину и 40 сантиметров в ширину.

Первый участок Большой кольцевой линии

В Москве открыли первый участок Большой кольцевой линии метро. Движение запустили на станциях «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». По этому случаю в продажу поступила ограниченная серия карты «Тройка».

Безответственная Россия

Российские власти заявили, что государство не ответственно за утечки личной информации граждан из ведомственных баз данных. Таким образом Россия отреагировала на обвинения заявителя в ЕСПЧ, обнаружившего в открытом доступе базу ГУВД Москвы с его персональной информацией.

Забытый Путин

ВЦИОМ провел опрос, согласно которому треть россиян забыли об участии Владимира Путина в выборах президента. При этом предвыборный баннер с Путиным не забыли разместить на макете города будущего, который представили главе государства в Кремле.

Кино без антироссийских актеров

В Госдуме возмутились поведением Алексея Серебрякова, который якобы поливает «грязью русских» за счет налогоплательщиков, и предложили рекомендовать режиссерам не снимать актеров с антироссийскими взглядами в фильмах с государственным финансированием.

Вечные санкции

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что санкции против России ввели навечно. «Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми», — подчеркнул Рогозин.

Новый формат «Связного»

«Связной» открыл в Москве три магазина в новом формате, в которых сеть начнет продавать квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, проекторы и устройства умного дома. Если эксперимент удастся, на новый формат перейдут все магазины сети.

Реклама выборов от Навального

Команда Алексея Навального опубликовала рекламный ролик к предстоящим выборам президента России. В нем избирателям предлагают супернабор для закручивания гаек, фирменную болгарку «с бесплатной посадкой», спортивный видеокурс по вставанию с колен и коллекцию обещаний на шесть лет.