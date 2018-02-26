Российские политики обсудили в фейсбуке обвинения в домогательствах, которые три журналистки предъявили в отношении депутата Госдумы Леонида Слуцкого.

Парламентарий Антон Морозов призвал коллегу по фракции ЛДПР поделиться журналистками. Просьбу поддержал бывший сотрудник представительства Северной Осетии при президенте России Алексей Габисов и одобрил первый замглавы комитета по обороне Александр Шерин, также член ЛДПР.

23 февраля три журналистки пожаловались на домогательства со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. После этого вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев призвал лишить аккредитации сотрудников телеканала «Дождь», выпустивших материал о домогательствах Слуцкого.

Источник: Леонид Слуцкий