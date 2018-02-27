Гидрометцентр России сообщил, что аномальное похолодание закончится 28 февраля, а с 1 марта начнется потепление.

По прогнозам синоптиков, в ночь на среду ожидается минус 22–24 градуса, днем — не выше минус 14–16 градусов. Днем 1 марта температура поднимется уже до минус 8–10 градусов. Однако температура первых дней весны останется ниже климатической нормы: в воскресенье днем ожидается минус 3–8 градусов.

С 22 по 28 февраля включительно из-за аномальных морозов в Москве и области действует «оранжевый» уровень погодной опасности: имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Источник: Гидрометцентр России