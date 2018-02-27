Аналитическое агентство «Турстат» составило рейтинг лучших этнографических комплексов и музеев России под открытым небом. При составлении списка авторы анализировали их посещаемость и туристические предложения.

Место Этнопарк Где

Казачья станица «Атамань» Краснодарский край

Парк-музей «Этномир» Калужская область

Финно-угорский этнопарк Республика Коми

Сельский парк «Околица» Томская область

Этнопарк «Кочевник» Московская область

Этнодеревня «Тыгыдым» Ярославская область

Этнопарк «Золотая Орда» Иркутская область

Этнопарк «Моя Россия» Красная Поляна, Сочи

Парк «Ватан» Республика Башкортостан, Уфа

«Малые Корелы» Архангельская область

Самый популярный парк «Атамань» в Краснодарском крае посетили за 2017 год более 2 миллионов человек. По данным агентства, вход в этнопарк обойдется в среднем от 350 до 700 рублей.

Источник: Пресс-служба «Турстат»