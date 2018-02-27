На матчи ЧМ-2018 будут пускать с наркотическими и психотропными препаратами при наличии рецепта от врача.

Подлинность документа будут проверять сотрудники силовых структур. Иностранцы имеют право ввезти в Россию несколько сотен запрещенных в стране препаратов.

Такая процедура регламентирована на всей территории Евразийского экономического союза. В частности, приехать можно с марихуаной, кокаином и амфетамином, если подтверждено их использование в медицинских целях.

По правилам FIFA, как россияне, так и иностранцы могут взять с собой на стадион до семи наименований лекарственных препаратов, но не более одной упаковки каждого, если другой объем не предусмотрен рецептом.

Источник: «Известия»