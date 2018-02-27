В технопарке «Сколково» показали, как будет выглядеть Центральный парк, проект которого разработало голландское бюро Maxwan в партнерстве с московской ландшафтной компанией Arteza.

Парк площадью 61 гектар расположится в центре Инновационного кластера рядом с многофункциональным комплексом «Квадрат», зданиями Сколтеха и Гиперкуба. Композиционным центром парка станет пруд, на берегах которого разместят основные инфраструктурные объекты: прогулочные деревянные набережные, спортивные и танцевальные площадки, детскую игровую зону и тропу здоровья.

Прогулочные маршруты совместят с велодорожками, которые в зимний период превратят в лыжню. Дорожную сеть организуют таким образом, чтобы минимизировать вырубку существующих насаждений. Деревья и малые архитектурные формы подсветят, а территорию оформят арт-объектами с символикой «Сколково».

Центральный парк станет частью сети из семи тематических парков, которые покроют территорию Инновационного кластера. Помимо уже реализованного Детского парка, в «Сколково» появятся сад Технопарка, аллея Фестивалей и Ярмарок, а также Спортивный, Теннисный и Семейный парки. Их объединят прогулочным маршрутом протяженностью около 5 километров.

Источник: представители проекта