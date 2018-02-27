Замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Афанасьева заявила о преувеличенности проблемы сексуальных домогательств на работе.

Женщины, что приходят ко мне на прием как сенатору, порой о таких случаях рассказывают, но, как правило, говорят об этом как об особенности мужского менталитета, не испытывая при этом особенного дискомфорта Елена Афанасьева, сенатор от Оренбургской области



Сенатор подчеркнула, что сама она за 25 лет трудового стажа ни разу не сталкивалась с сексуальными домогательствами, хотя ее начальниками всегда были мужчины. Не видела она и «экстремальных форм сильного давления». По этой причине Афанасьева не поддержала предложение ввести уголовную ответственность за харассмент.

«Здесь нельзя пороть горячку, иначе каждый флирт будет заканчиваться иском в суд. А гораздо приятнее смотреть на улыбающихся мужчин и женщин, чем на тех, кто прячет глаза, боясь иска в суд», — заявила сенатор. Кроме того, Афанасьева отметила менталитет российских женщин, которые «не побоятся сами дать отпор, если сочтут, что их права как-то нарушаются».

23 февраля три журналистки пожаловались на домогательства со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. После этого вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев призвал лишить аккредитации сотрудников телеканала «Дождь», выпустивших материал о домогательствах Слуцкого. В свою очередь, коллеги парламентария призвали его поделиться «хорошенькими» журналистками.

Источник: РИА «Новости»