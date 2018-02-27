Терминал «Аэроэкспресса» в аэропорт Шереметьево перенесут с Белорусского на Савеловский вокзал. Этого требует проект строительства новых веток наземного метро, которые соединят разрозненные участки железнодорожных направлений в сквозные диаметры.

Предполагается, что «Аэроэкспресс» будет останавливаться на пересечении с Московским центральным кольцом и, возможно, на платформе Шереметьевская. Таким образом, пассажиры смогут заходить в Одинцове или Лобне и с одной пересадкой добираться до Шереметьева.

«Привлекательность этого сервиса для пассажиров только повысится, время в пути вырастет незначительно, при этом интервал движения сохранится — он будет ходить раз в 30 минут», — отметил замглавы РЖД Петр Кацыв.

«Аэроэкспрессы» начали курсировать с Савеловского вокзала в 2008 году, а в 2009-м точку отправления перенесли на Белорусский вокзал.

Источник: «Интерфакс»