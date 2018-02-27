С 1 апреля Россия лишится права проводить международные спортивные соревнования, для которых требуется одобрение со стороны Всемирного антидопингового агентства.

«Чемпионат» выяснил, что в конце 2017 года ВАДА приняло новый международный кодекс соответствия. Из него следует, что с 1 апреля 2018 года международные спортивные федерации должны «принимать заявки на проведение мероприятий только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли и одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней». Вдобавок к этому их «национальные олимпийские комитеты и национальные антидопинговые организации должны быть признаны соответствующими кодексу». Раньше от спортивных федераций требовалось лишь «делать все возможное» для соблюдения этих условий, что оставляло лазейку для проведения соревнований в большем количестве стран.

Со стороны России документ подписало российское антидопинговое агентство, которое с 2015 года находится под санкциями. С 1 апреля и до тех пор, пока РУСАДА не восстановят в правах, международные спортивные федерации, подписавшие кодекс ВАДА, даже не будет рассматривать новые заявки России на проведение соревнований. «У России не будет никаких чемпионатов мира и Европы, никаких этапов авто- и мотогонок, включая Формулу-1, никаких этапов Кубков мира по любому виду спорта, шахматных Олимпиад, Универсиад и Всемирных военных игр», — предупреждает «Чемпионат».

Уже подписанные контракты останутся в силе. Также изменения не затронут соревнования, которые проводятся организациями, не подписывавшими кодекс ВАДА. К ним, например, относятся УЕФА, баскетбольная Евролига или любая из франшиз ММА.

Российские власти вступление новых правил в силу пока не прокомментировали.

Источник: «Чемпионат»