Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты Борис Титов предложил каждые 12 лет переносить столицу России в другой город.

«Мы живем в новой IT-реальности. Раньше все средства связи, концентрация кремлевских кабелей были основной причиной, почему нельзя переносить столицу. Но она может двигаться, и тогда вместе с движением может происходить развитие экономики», — заявил Титов во время своего визита в Новосибирск.

По его мнению, перенос столицы можно объединить с назначением нового президента. «Два президентских срока — в одной столице, следующие два — в другой», — пояснил омбудсмен.

Источник: «Коммерсантъ»