Москвичка Юлия Белова стала первым участником программы реновации, получившим документ о праве собственности на новую квартиру. Она переезжает из дома 5 по улице Константина Федина в дом 62б на 5-й Парковой улице.

В городском департаменте имущества уточнили, что 16 февраля Белова заключила с ведомством договор мены и получила ключи от новой квартиры. 26 февраля право собственности на новое жилье зарегистрировали в Едином государственном реестре недвижимости. Руководитель департамента лично поздравил москвичку с получением квартиры и вручил ей документ, подтверждающий право собственности на жилье.

Ранее The Village рассказывал, как проходил осмотр квартир в первом подготовленном для переселенцев доме и какие еще дома достанутся участникам программы реновации.

Источник: ТАСС