В Вашингтоне открыли площадь имени Бориса Немцова. Напротив главного входа в посольство России в США появилась табличка Boris Nemtsov Plaza.

Публикация от UNIS (@unisdirect) Фев 27, 2018 в 9:53 PST

На церемонии присутствовали около 100 человек. В мероприятии приняли участие члены конгресса, госдепартамента, администрации и законодательного собрания Вашингтона, представители российской диаспоры и дочь Бориса Немцова Жанна.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. Киллер произвел в сторону политика несколько выстрелов, четыре из которых попали в цель. Пистолет, из которого стреляли в оппозиционера, нашли в Москве-реке.

Идея переименовать часть вашингтонского проспекта Висконсин авеню от улицы от Эдмундс-стрит до Дэвис-стрит возникла в начале 2017 года. Ее озвучил сенатор-республиканец Марк Рубио, участвовавший в президентских выборах.

Источник: РИА «Новости»