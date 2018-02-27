ГУП «Мосгортранс» подал в суд на депутата Московской городской думы Елену Шувалову за то, что она «опорочила его деловую репутацию, обвинив в разносе Троллейбусного парка имени Петра Щепетильникова на Миусах и незаконных торгах по превращению его в торгово-ресторанный комплекс».

Также ГУП заявил о незаконном проникновении Шуваловой на объект транспортной инфраструктуры. «Это вместо того, чтобы привлечь к ответственности охранника, совершившего на меня нападение. Депутат Мосгордумы имеет право беспрепятственного посещения любого объекта, расположенного на территории столицы», — рассказала она.

По данным «Активатики», в своем иске «Мосгортранс» потребовал от Шуваловой извинений и денежной компенсации. Рассмотрением дела занимался Тверской суд. Заседание состоялось вечером во вторник, 27 февраля. Судья приняла решение прекратить производство по делу, так как иск подлежит рассмотрению в арбитраже.

Троллейбусный парк № 4 имени Петра Щепетильникова на Миусах планировалось превратить в торгово-ресторанный комплекс. Елена Шувалова добилась, чтобы его признали объектом культурного наследия.

Источник: Елена Шувалова