Заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе рассказала в прямом эфире о домогательствах со стороны депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого.

По словам Котрикадзе, этот случай произошел семь лет назад, когда она работала на грузинском телевидении и приехала в Москву. Она связалась со Слуцким, чтобы взять у него интервью, и он пригласил ее к себе в офис, чтобы обсудить детали. «Он меня провел в свой кабинет, запер дверь и попытался как-то меня прислонить к стене. Как-то меня трогать и целовать. Я вырвалась, убежала», — рассказала журналистка.

Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров заявил, что руководство канала осознает ответственность за сказанное в прямом эфире и приняло решение поддержать Котрикадзе как лично, так и на уровне компании. Он призвал участниц истории со Слуцким назвать свои имена.

23 февраля три журналистки пожаловались на домогательства со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. После этого вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев призвал лишить аккредитации сотрудников телеканала «Дождь», выпустивших материал о домогательствах Слуцкого. В свою очередь, коллеги парламентария призвали его поделиться «хорошенькими» журналистками.

Источник: RTVI