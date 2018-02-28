Международный олимпийский комитет снял санкции с Олимпийского комитета России и восстановил его членство в организации.

«Все результаты проверок наших спортсменов показали их „чистоту“. Процедурно России делать ничего не нужно. Восстановление членства ОКР произошло автоматически. У МОК нет никаких нареканий», — рассказал «РБК» член МОК Шамиль Тарпищев.

Членство Олимпийского комитета России в МОК приостановили 5 декабря — за два месяца до зимних Игр в Южной Корее. Такое решение приняли по итогам расследований о существовании в России государственной системы по поддержке допинга. Из-за этого российская сборная смогла отправиться на соревнования только под нейтральным флагом. Министра спорта Виталия Мутко при этом пожизненно отстранили от посещения Игр.

Возможность восстановления ОКР в правах обсуждалась на заседании исполкома МОК и 25 февраля — перед закрытием Олимпиады в Пхёнчхане. Однако тогда Олимпийский комитет не стал возвращать российским спортсменам право на использование национального флага.

Источник: «РБК»