Избиратели, впервые участвующие в голосовании на выборах в Москве, получат билеты на концерт в «Олимпийском».

По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, молодые избиратели получат флаеры. Их они смогут обменять билет на один из концертов, которые состоятся с 22 по 24 марта. Мосгоризбирком оплатит аренду помещений спорткомплекса, а артисты будут выступать бесплатно. Список исполнителей пока не утвержден, но группа «Серебро» уже подтвердила свое участие.

Горбунов напомнил, что такая акция уже проводилась на выборах депутатов Государственной думы в 2016 году прямо в день голосования.

Источник: «Интерфакс»