Кандидаты в президенты попросят Центризбирком и руководство телеканалов перенести дебаты в прайм-тайм и транслировать их в прямом эфире.

Как рассказал кандидат от коммунистов Павел Грудинин, вчера в 23:00 состоялась «так называемая запись прямого эфира», в котором приняли участие в том числе Владимир Жириновский и Ксения Собчак. После записи участники президентской гонки осудили порядок организации теледебатов без согласования с представителями кандидатов и решили совместно добиться изменения формата. «Все поставили свои подписи», — подчеркнул Грудинин.

Публикация от Грудинин Павел Николаевич (@grudinin_pn) Фев 27, 2018 в 9:42 PST

Жириновский, в свою очередь, отметил, что дебаты «больше напоминают школьный урок». «Нам указывают, где встать, отмеряют наши выступления с секундомером, указывают нам тему и даже узкий вопрос, на который можно отвечать. Ведущие иной раз делают ремарки, поправляют или оспаривают наши слова, хотя должны лишь вести этот разговор, а не спорить», — написал лидер ЛДПР.

Ранее избирательный штаб Владимира Путина отказался от бесплатного эфира для предвыборных дебатов на федеральных каналах.

Источник: Павел Грудинин, Владимир Жириновский