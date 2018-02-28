Фильм «Мстители: Война бесконечности» временно уберут из проката на День Победы. Об этом договорились кинотеатры с министерством культуры после скандала с переносом премьеры картины.

Власти решили сделать 9 мая днем российского кино. Вместо супергеройского блокбастера покажут отечественные картины «Лед», «Движение вверх» и «Собибор». Откажутся ли киносети от проката других иностранных фильмов в День Победы, пока неизвестно.

Ранее премьерный показ фильма «Мстители: Война бесконечности» перенесли на 11 мая, назначив на 3 мая премьеру военной драмы «Собибор», среди авторов которой значится министр культуры Владимир Мединский. Позднее на фоне развернувшегося скандала премьеру «Мстителей» вернули на 3 мая. Теперь картина выйдет на сутки раньше, чем в США и большинстве стран Европы.

Источник: «Коммерсантъ»