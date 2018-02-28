Лидер ЛДПР Владимир Жириновский грубо обругал Ксению Собчак в ходе предвыборных дебатов на канале «Россия 1». Конфликт между кандидатами в президенты произошел во время выступления Сергея Бабурина.

Ведущий дебатов Владимир Соловьев отказался комментировать инцидент. «Не имею права. Нет. ЦИК запрещает», — заявил он «РБК». В свою очередь, пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова сообщила, что сейчас избирательный штаб журналистки решает, куда обратиться с жалобой на Жириновского.

На канале «Россия 1» дебаты покажут сегодня в 23:00.

Ранее стало известно, что кандидаты в президенты совместно решили попросить Центризбирком и руководство телеканалов перенести дебаты в прайм-тайм и транслировать их в прямом эфире.

Источник: «РБК»