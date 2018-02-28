Роскомнадзор начал проверку мобильного приложения GetContact, которое позволяет пользователям смотреть, как они записаны в телефонных книжках знакомых.

Эксперты оценят сервис на предмет соблюдения закона о персональных данных. В случае выявления нарушений ведомство может подать иск об ограничении доступа к GetContact на территории России.

Пользователи соцсетей запустили стихийный флешмоб, участники которого делятся скриншотами из приложения GetContact. Сервис уже вышел на первое место в российском App Store среди бесплатных приложений.

The Village рассказывал, безопасно ли давать мобильным приложениям доступ к своей телефонной книге.

Источник: «РБК»