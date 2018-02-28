Роскомнадзор проверит приложение GetContact на соблюдение закона
Роскомнадзор начал проверку мобильного приложения GetContact, которое позволяет пользователям смотреть, как они записаны в телефонных книжках знакомых.
Эксперты оценят сервис на предмет соблюдения закона о персональных данных. В случае выявления нарушений ведомство может подать иск об ограничении доступа к GetContact на территории России.
Пользователи соцсетей запустили стихийный флешмоб, участники которого делятся скриншотами из приложения GetContact. Сервис уже вышел на первое место в российском App Store среди бесплатных приложений.
The Village рассказывал, безопасно ли давать мобильным приложениям доступ к своей телефонной книге.
Источник: «РБК»
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