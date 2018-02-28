Сотрудника штаба Навального арестовали по обвинению в нападении на полицейских
Хамовнический районный суд Москвы арестовал до 26 апреля сотрудника штаба Алексея Навального Константина Салтыкова. Активист обвиняется в применении насилия к полицейским во время задержания на забастовке избирателей 28 января.
Двое сотрудников полиции пожаловались на Салтыкова за причинение им «морального вреда, физической боли и телесных повреждений, не опасных для жизни». Один из полицейских якобы получил «кровоподтек в области правого бедра», а второй — «кровоподтек и ссадины на правой лопатке».
Забастовка избирателей прошла 28 января в десятках городов России. Ее организовал штаб Алексея Навального после того, как Центризбирком не допустил его до выборов.
Источник: «Медиазона»
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