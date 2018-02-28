Хамовнический районный суд Москвы арестовал до 26 апреля сотрудника штаба Алексея Навального Константина Салтыкова. Активист обвиняется в применении насилия к полицейским во время задержания на забастовке избирателей 28 января.

Костю Салтыкова арестовали ещё на месяц и 30 суток pic.twitter.com/tdbnZPOaEx — Штаб Навального МСК (@teamnavalny_mos) 28 февраля 2018 г.

Двое сотрудников полиции пожаловались на Салтыкова за причинение им «морального вреда, физической боли и телесных повреждений, не опасных для жизни». Один из полицейских якобы получил «кровоподтек в области правого бедра», а второй — «кровоподтек и ссадины на правой лопатке».

Забастовка избирателей прошла 28 января в десятках городов России. Ее организовал штаб Алексея Навального после того, как Центризбирком не допустил его до выборов.

Источник: «Медиазона»