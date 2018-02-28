Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направит в министерство образования предложение отказаться от развития школьной психологической службы.

Вместо этого депутат призвала вернуть в учебные заведения воспитателей. «В России всегда воспитание было главным. Психологи — это не та миссия», — заявила парламентарий. Планы министерства по внедрению в школы психологов Яровая назвала «заблуждением» и «совершенно опасной историей».

Также депутат высказалась за внесение в закон об образовании таких понятий как «воспитание», «традиции», «цивилизационное наследие» и «преемственность поколений». Кроме того, вице-спикер предложила законодательно закрепить понятие «государственность России», согласно которому «сама по себе Россия есть цивилизационный вклад в развитие человечества».

Источники: «Интерфакс», агентство «Москва»