Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Флешмоб с телефонными контактами

Россияне запустили стихийный флешмоб, участники которого делятся в соцсетях скриншотами из приложения GetContact, позволяющего посмотреть, как пользователи записаны в телефонах знакомых. Роскомнадзор уже начал проверку сервиса на соблюдение закона о данных. В свою очередь, The Village рассказал, безопасно ли давать приложениям доступ к своей телефонной книге.

Сбой в Facebook

Днем пользователи Facebook по всему миру пожаловались на невозможность сделать новые записи в социальной сети. Проблема затронула только веб-версию сервиса, в которой окно для набора поста исчезало при нажатии на него. Спустя несколько часов Facebook устранил неполадки.

Восстановление России в правах

Международный олимпийский комитет снял санкции с Олимпийского комитета России и восстановил его членство в организации. Как пояснил член МОК Шамиль Тарпищев дисквалификацию сняли автоматически, поскольку результаты проверок российских спортсменов «показали их „чистоту“».

Матерящийся Жириновский

Владимир Жириновский обматерил Ксению Собчак в ходе предвыборных дебатов на канале «Россия 1». В свою очередь, Собчак облила лидера ЛДПР водой из стакана. При этом кандидаты в президенты решили совместно попросить ЦИК и руководство телеканалов перенести теледебаты в прайм-тайм.

Подготовка к выборам

Власти продолжают активно готовиться к выборам президента. Так, студентов московских вузов позвали на митинг в поддержку Владимира Путина под видом концерта, в столичных кинотеатрах начали показывать рекламу выборов, а впервые проголосовавшим обещали подарить билеты в «Олимпийский».

Список ругающих Россию актеров

РИА «Новости» опубликовало материал «Кому на Руси жить плохо» со списком отечественных актеров, ругающих Россию. В тексте, помимо раскритикованного властями Алексея Серебрякова, упоминаются Анатолий Пашинин, Дмитрий Дюжев и Константин Райкин, которого сотрудники агентства назвали самым постоянным критиком государства.

Опасные школьные психологи

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала планы министерства образования по внедрению в школы психологов «заблуждением» и «совершенно опасной историей». Депутат предложила заменить психологическую службу на воспитателей, а заодно внести в закон об образовании понятия «традиции», «преемственность поколений» и «цивилизационное наследие».

Билеты на Пикник «Афиши»

Пикник «Афиши» открыл продажу билетов по тарифу Early Bird — по 2 тысячи рублей за штуку. Воспользоваться самым экономным способом попасть на фестиваль смогут 1 500 человек, после чего цены вырастут. Хедлайнеров события объявят в ближайшее время.