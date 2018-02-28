Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин прокомментировал обвинения в домогательствах, выдвинутые журналистками против депутата Леонида Слуцкого.

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Спикер Госдумы отметил, что «озвученные ситуации не могут не волновать, и никто мимо них проходить не будет», однако призвал решать проблему в правовом поле. «Пока одна сторона обвиняет другую, назначать виноватых без разбирательства было бы неправильно», — подчеркнул он.

Володин также сообщил, что журналистов «Дождя», опубликовавших материал о домогательствах, не станут лишать аккредитации в Госдуме, как ранее предложил вице-спикер Игорь Лебедев.

23 февраля три журналистки пожаловались на домогательства со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. После этого коллеги депутата от ЛДПР призвали его поделиться «хорошенькими» журналистками. Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о нежелании разбираться со скандалом вместо выборов. Позднее замглавреда телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе в прямом эфире подтвердила случаи домогательства со стороны Слуцкого.

Источник: «Ведомости»