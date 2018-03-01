В социальных центрах Москвы 8 марта пройдут праздничные чаепития для бездомных.

В центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Елизаветы Глинки и его территориальных отделениях бездомных не только угостят чаем, но и предложат посмотреть художественные фильмы и телепрограммы, а также проведут лекции об истории возникновения Международного женского дня.

Ранее The Village рассказывал, как живут бездомные и как сложилась жизнь тех, кому удалось вырваться с улицы. Недавно редакция общалась с активистами, которые кормят бездомных на вокзалах Москвы.

Источник: Агентство «Москва»