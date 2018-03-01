В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин рассказал о новинках российского вооружения. Помимо ролика о крылатой ракете с ядерным двигателем, парламенту показали видео запуска баллистической ракеты «Сармат».

Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что снаряды из презентации, которую в прямом эфире транслировали федеральные телеканалы, оказались нацелены на американский полуостров Флорида.

Эти же кадры пользователи обнаружили в ролике 2011 года о баллистической ракете «Сатана» — предшественнице «Сармата».

The Village рассказывал, как в соцсетях отреагировали на запуск ракеты во время выступления Путина.