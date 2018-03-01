Архитектурная школа «МАРШ» и бюро Wowhaus 3 марта запустят совместную образовательную программу «Проектирование общественных пространств».

Интенсив предназначен для практикующих архитекторов, ландшафтных дизайнеров, инженеров, а также муниципальных служащих. Ведущие архитекторы и эксперты Wowhaus научат их проектировать общественные зоны.

Программа включает в себя теоретический модуль, с лекциями от прогрессивных преподавателей, и практический. Во время практики студентов научат поэтапной проработке проекта — от составления техзадания до функционального зонирования.

В рамках курса в соцсетях будут транслироваться открытые дискуссии проекта. Расписание трансляций выложат в ближайшее время.

Обучение продлится три месяца и окончится 2 июня. Занятия проводятся два вечера в будни с 19:00 до 22:00 и в один выходной с 11:00 до 15:00.

Стоимость обучения — 90 тысяч рублей, но можно выиграть грант и получить скидку. Заявки принимаются до 3 марта или пока не кончатся свободные места в группе.

Источник: Представитель Wowhaus