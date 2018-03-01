Президент Владимир Путин считает, что МВД не справляется с одной из его приоритетных задач — противодействием экстремизму. За год число экстремистских преступлений выросло на 5 %, заявил Путин, выступая на коллегии ведомства.

«Мы видим, что ряд группировок действуют дерзко и вызывающе, они используют для разжигания национальной и религиозной нетерпимости ресурсы социальных сетей, организуют несанкционированные публичные акции, пытаются вовлечь в свои ряды молодежь. Нужно решительно пресекать деятельность подобных групп, привлекать к ответственности их организаторов», — отметил президент.

Вместе с тем глава государства раскритиковал министра внутренних дел Владимира Колокольцева за снижение уровня раскрываемости преступлений до 43 %: «В последние годы этот показатель, что называется, скачет: то подрастет, то вновь сократится. Кардинального, видимого улучшения ситуации пока, к сожалению, не происходит. Значит, ключевой принцип неотвратимости наказания реализуется далеко не в полной мере».

Ранее центр «Сова» представил доклад, согласно которому в 2017 году в России выросло количество приговоров за экстремистские преступления и проступки, в том числе за высказывания. Виновными признали 228 человек, в то время как годом ранее — 220. Почти все приговоры (96 %) вынесли за материалы, размещенные в интернете, в первую очередь в соцсети «ВКонтакте».

Источник: сайт Кремля