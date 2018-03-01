Тверской районный суд Москвы приговорил к году лишения свободы условно 18-летнего Михаила Галяшкина, которого признали виновным в нападении на полицейского на митинге 12 июня.

По версии суда, школьник распылил содержимое перцового баллончика в глаза сотруднику Росгвардии Лукьянчуку, который задерживал людей на протестной акции.

Суд счел смягчающими обстоятельствами несовершеннолетие подсудимого на момент митинга, а также признание Галяшкиным вины и возмещение вреда.

В начале сентября Следственный комитет начал проверку полицейских, задержавших Михаила Галяшкина на акции 12 июня в Москве. Их заподозрили в превышении должностных полномочий с применением насилия. 22 сентября ведомство отказалось возбуждать уголовное дело.

Источник: «Медиазона»