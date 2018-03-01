Школьнику Галяшкину дали год лишения свободы условно за акцию 12 июня
Тверской районный суд Москвы приговорил к году лишения свободы условно 18-летнего Михаила Галяшкина, которого признали виновным в нападении на полицейского на митинге 12 июня.
По версии суда, школьник распылил содержимое перцового баллончика в глаза сотруднику Росгвардии Лукьянчуку, который задерживал людей на протестной акции.
Суд счел смягчающими обстоятельствами несовершеннолетие подсудимого на момент митинга, а также признание Галяшкиным вины и возмещение вреда.
В начале сентября Следственный комитет начал проверку полицейских, задержавших Михаила Галяшкина на акции 12 июня в Москве. Их заподозрили в превышении должностных полномочий с применением насилия. 22 сентября ведомство отказалось возбуждать уголовное дело.
Источник: «Медиазона»
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