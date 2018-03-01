Депутат Леонид Слуцкий рассказал, как сказались на его репутации обвинения в сексуальных домогательствах к журналисткам.

[Эта история] вместо того, чтобы отобрать авторитет, наверное, добавила Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от ЛДПР



Обвинения в свой адрес парламентарий назвал «заказухой» и удивился, что с заявлениями о харассменте не выступили украинки или американки.

На вопрос журналистов, готов ли он пройти проверку на детекторе лжи, Слуцкий ответил, что полиграфы «имеют большую погрешность». «Мы не должны цепляться за детекторы, полиграфы, мы просто должны исходить из того, чтобы это заказуха погасла, кончилась, и работаем с этого дня конструктивно, позитивно и никого ни в чем не обвиняем», — заявил парламентарий.

23 февраля три журналистки пожаловались на домогательства со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. После этого коллеги депутата от ЛДПР призвали его поделиться «хорошенькими» журналистками. 27 февраля лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о нежелании разбираться со скандалом вместо выборов. Позднее замглавреда телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе в прямом эфире подтвердила случаи домогательства со стороны Слуцкого.

Источники: ТАСС, «Ведомости»