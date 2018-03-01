Визуальный программист Зак Либерман выпустил AR-приложение Weird Type, которое позволяет выйти за пределы реальности и писать слова в воздухе.

Пользователи могут ввести фразу, выбрать один из предложенных режимов, после чего сообщение отобразится по-новому. В сервисе можно сохранять и делиться полученным изображением.

Приложение доступно только обладателям iOS и стоит 75 рублей.

Ранее The Village рассказывал об AR-приложениях, на которые стоит обратить внимание прямо сейчас.