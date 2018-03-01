Росалкогольрегулирование хочет запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивоваренной продукцией. Продажи пива в розницу будет фиксировать Единая государственная информационная система.

«Розница вообще не фиксирует продажи. Выявить неучтенный оборот можно только по ежеквартальной декларации, но 30 % индивидуальных предпринимателей, реализующих пиво, их вообще не сдает. Учитывая, что на рынке их свыше 112 тысяч это огромная цифра», — считает замглавы ведомства Владислав Заславский.

Предлагается также установить ответственность за нелегальное производство пива. Согласно действующему законодательству, производство и оборот нелегальной пивоваренной продукции никак не регулируются.

По словам Заславского, в 2017 году нелегальную продукцию выявили во многих городах России. Производители занимались выпуском пивных напитков, представляющих собой ароматизированный спиртовой раствор. «Это слабоалкогольные спиртные напитки с совершенно другой системой обложения акцизов. Потери бюджета составляют десятки миллиардов рублей», — заключил представитель Росалкогольрегулирования.

Ранее Правительство сообщило о планах ввести лицензии для производителей и продавцов пива и других солодовых напитков. Вопрос должен до 2020 года решить Минфин.

Источник: Агентство «Москва»