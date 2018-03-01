Гостиницы ввели ограничение по минимальному количеству ночей на период проведения матчей чемпионата мира по футболу. Забронировать номер можно по меньшей мере на две ночи.

По данным ассоциации туроператоров, гостиницы предлагают минимальную бронь от четырех до 14 суток. Рекордное ограничение составило 32 ночи проживания.

Кроме того, некоторые отели включают в пакет обязательных услуг трансфер или пользование зоной спа. Тем самым отельеры, по мнению АТОР, пытаются компенсировать недополученные доходы из-за установленных правительством максимальных тарифов для гостиниц.

Из-за невозможности забронировать номер на одну ночь и навязывания дополнительных услуг туроператоры рекомендуют останавливаться в соседних городах.

Представители крупных гостиничных сетей не отрицают, что забронировать номер на одну ночь в даты проведения ЧМ-2018 невозможно, но настаивают, что такая практика действует на любом крупном международном мероприятии. Более того, отельеры имеют возможность «выбирать» клиентов в зависимости от длительности проживания и других условий, говорит директор по продажам AccorHotels в России Антон Коронелли. По мнению юристов и защитников прав потребителей, введение отелями подобных ограничений незаконно.

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Источник: «РБК»