Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Оружие Путина

Во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин представил новинку российской оборонной промышленности — новую крылатую ракету с ядерным двигателем, обладающей неограниченным радиусом действия. По словам Путина, «ничего подобного ни у кого в мире пока нет». The Village собрал мнение пользователей соцсетей о новом оружии президента.

Илон Маск, май эсс. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 1 марта 2018 г.

- Владимир Владимирович, в стране разруха...

- Ты видел ракету?

- Владимир Владимирович, дороги разбиты, продукты дороги...

- Вот такая ракета, ух, здоровая!

- Воруют все!

- Всех сотрем в порошок — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 1 марта 2018 г.

Ракета, показанная во время выступления Путина напомнила обещанное Гитлером чудо-оружие незадолго до краха Третьего Рейха. — Ivan Semyonov (@Sem7ser) 1 марта 2018 г.

Популярность экстремизма

В 2017 году в России на 5 % выросло количество приговоров за экстремистские преступления, следует из доклада информационно-аналитического центра «Сова». Большинство приговоров (96 %) вынесли за репосты или собственные посты, размещенные в интернете, в первую очередь во «ВКонтакте».

Проблемы Azur Air

Росавиация отказала авиакомпании Azur Air в допуске на выполнение 28 международных рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Ранее срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air ограничили из-за нарушения безопасности полетов. Авиаперевозчик должен устранить нарушения до 21 марта, в ином случае его ждет отстранение от всех рейсов.

Сериал Paramount о Москве

Российских режиссеров Андрея Звягинцева и Александра Роднянского назначили исполнительными продюсерами в новом сериале для Paramount на русском языке. Психологический триллер, события которого разворачиваются в Москве, начнут снимать уже в этом году.

Разрыв сотрудничества с ЕСПЧ

Россия может отказаться от Европейской конвенции по правам человека и прекратить сотрудничество с ЕСПЧ, если Европейский суд продолжит принимать решения, «направленные против интересов России». Возможные меры объясняются политизацией позиции ЕСПЧ при рассмотрении жалоб против России. Правозащитники уже обеспокоены возможной денонсацией конвенции.

Жалобы на косметологов

Россиянам посоветовали проверять лицензии у косметологических центров и документы косметологов в связи с участившимися жалобами на осложнения после подобных процедур. Росздравнадзор напоминает также, что услуги косметолога в бытовых условиях, на дому или в организациях, не имеющих соответствующей лицензии, являются противозаконными.